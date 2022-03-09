Красногоск Арена

Вебсайт для спортивной арены в Красногорске. Проект 2019 года.

Главным объектом этой арены является профессиональная ледовая площадка для игры в

хоккей. Объект так же включает в себя комплекс тренировочных площадок и других

более мелких игровых площадок.

Моей главной задачей была реализация афиши соревнований по хоккею. Так как бюджет на поддержку сайта был

минимальным (да, даже на таком огромном объекте), то нужно было создать типовые

шаблоны, где можно было бы легко публиковать главное профессиональное событие и

второстепенные мероприятия в виде новостного фида не привлекая дизайнера (.

Внутренние страницы не включают графический дизайн иных видов спорта, а представлены в виде табличных данных

о характеристиках и условиях аренды услуг этой арены.

Очень хотелось сделать проект масштабным и графически насыщенным, но нужно было вложиться в бюджет и

ограничения в будущей поддержки сайта.

https://krasnogorsk-arena.ru