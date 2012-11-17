Красноярский городской портал

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Задача была сделать редизайн городского портала KGS.ru. Сайт создавался под «реагирующую» верстку. На всех устройствах сайт должен отображаться корректно.
Решение: рисуем прототипы всех страниц, продумываем структуру по принципу «mobile first». Разрабатываем мобильную версию. Затем создаем прототипы под более широкие разрешения постепенно наращивая функционал. Большое количество страниц и прототипов.