Кухни на заказ

Дизайн и проектирование сайта. Было проведено базовое маркетинговое исследование, были определены основные потребности и возражения аудитории, проанализированы плюсы и минусы предложений конкурентов, определено позиционирование и уникальные преимущества. Акцент был сделан на выделении важных для клиента качеств кухни основанных на потребностях целевой аудитории.



Сайт состоит из 6 страниц с каталогом готовых решений без возможности покупки



Был выбран минималистичный стиль, который чаще всего используется в этой нише. Здесь главные акценты идут на то, чтобы показать товар, рассказать о нем, сдеать акцент на фото



Проработана мобильная адаптация к планшетам и телефонам.

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