Ко мне пришли представители компании, которым было нужно адаптировать новую линейку средств для кожи под российский рынок в нынешних реалиях. Главной проблемой было то, что La Roche Posay ушел из России как бренд, однако продукцию продолжил реализовывать, для чего и нужен был лендинг.

Компания не хотела проводить ребрендинг под российский рынок, поэтому было решено просто заменить логотипы на текстовки. Здесь в работе я всё же изменил некоторые элементы, в том числе добавил лого, чтобы было понятно, от чего я отталкивался при создании визуальных решений.

В техническом плане работа была проведена по стандартному пути: сбор брифа, анализ, создание прототипа и файрфрейма, а затем — сам дизайн и его защита. Клиент представил очень подробный анализ ЦА, из которого я составил потрет потребителя. Исходя из этой информации, я сделал CJM, чтобы понимать, на каких болях следует акцентировать внимание, связывая их с CTA и УТП.

Если не погружаться в детали, то я отталкивался от того, что ЦА — женщины 25—55 лет, со средним доходом и выше, которые следят за состоянием своей кожи. Также было отмечено, что аудитория глубоко погружена в тему, поскольку консультируется с профессионалами и находит в интернете информацию о кожных заболеваниях и уходе за кожей.

Для такой ЦА очень важна гипоаллергенность и экологичность компонентов уходового средства. Это я и выделил в первые блоки лендинга, поскольку такая информация сразу закрывает все опасения клиентов и повышает доверие к продукции.

Затем я представил все линейки с имеющимися средствами, наглядно демонстрируя то, что для любой проблемы есть свое решение. Также по запросу клиента добавил блок с ИИ-фотодиагностикой.