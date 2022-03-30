Landing для курса по английскому от Яндекс Практик

Задача
Разработать Landing Page для курса по английскому языку от Яндекс Практикум.
Показать ценность проекта, чем он отличается от курсов конкурентов.
Результат
Английский язык, это достопримечательность не только Англии, но и многих других стран. Свобода общаться с носителями языка прекрасна. Этот курс откроет много возможностей, для всех, кто решится начать путешествие.
Решение
Немного романтичный, немного строгий дизайн. Романтика в идее, строгость в цветовом решении. Идея оформленная в первом экране, логически продолжается во всем лендинге. Шрифт легко читаемый,
так как много информации. Сетка стандартная 12 колонок.
РезультатАнглийский язык, это достопримечательность не только Англии, но и многих других стран. Свобода общаться с носителями языка прекрасна. Этот курс откроет много возможностей, для всех, кто решится начать путешествие.