Landing для курса по английскому от Яндекс Практик

Добавлена
3 года назад
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Задача

Разработать Landing Page для курса по английскому языку от Яндекс Практикум.

Показать ценность проекта, чем он отличается от курсов конкурентов.

Результат

Английский язык, это достопримечательность не только Англии, но и многих других стран. Свобода общаться с носителями языка прекрасна. Этот курс откроет много возможностей, для всех, кто решится начать путешествие.

Решение

Немного романтичный, немного строгий дизайн. Романтика в идее, строгость в цветовом решении. Идея оформленная в первом экране, логически продолжается во всем лендинге. Шрифт легко читаемый,

так как много информации. Сетка стандартная 12 колонок.

РезультатАнглийский язык, это достопримечательность не только Англии, но и многих других стран. Свобода общаться с носителями языка прекрасна. Этот курс откроет много возможностей, для всех, кто решится начать путешествие.