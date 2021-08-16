Landing pag website for "Alloy" perfume laboratory

Задачей было создание очень легкого и простого для восприятия сайта в светлых тонах, для придания качества с первого взгляда - вот что я cделал!

Больше информации о вебсайте можно увидеть тут: https://www.behance.net/gallery/124545109/Design-website-for-Alloy-perfume-laboratory-S-200