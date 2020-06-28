Landing Page

Здравствуйте,меня зовут Валерия, я начинающий разработчик сайтов. Имею небольшое портфолио. Но, не смотря на

это, создаю продающие лендинги для Вас.

Почему продающие? Во-первых, я проанализирую нишу, конкурентов, а так же

целевую аудиторию, чтобы понять "боли" клиентов и давить именно на

них. Во-вторых, согласую с Вами проект

на каждом этапе создания сайта, то есть прототип, дизайн, верстку, так же

напишу для Вас продающие тексты. После чего, внесу все поправки, в соответствии

с Вашими пожеланиями. И, в конечном счете, мы получим с Вами продающий и, что

не менее важно, стильный сайт, с помощью которого Ваш доход увеличится, бизнес

или блог приобретет больше доверия и вы сможете как можно быстрее продать свой

продукт.