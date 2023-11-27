Landing page

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месяц назад
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ІТ-аутсорсинг - важлива тема, яка дедалі більше привертає увагу бізнесу.

Більшість моїх робіт зручно переглянути в моєму портфоліо за посиланням:

https://www.behance.net/b446a751?fbclid=PAAaaWwIiOYKjuO-vtb1TL4MjRNW38XVmYqxqhspHhAwrKnTMvvpao53dp8ME