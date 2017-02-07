Landing-page дизайн для сайта Monalisa Hotel

Landing-page для сайта Monalisa Hotel. Monalisa Hotel - это комфортный отдых со всеми удобствами. Для размещения отдыхающих предлагаются несколько номеров различного класса, которые прекрасно подойдут как для тихого уединенного отдыха, так и для всей семьи. Имеется возможность бронирования номеров. Для всех отдыхающих предлагается широкая программа развлекательных мероприятий, включающая как игровые зоны и театральные постановки на сцене, так и экскурсии по морю и земле на исторические места.