Landing page для американской компании по ремонту

О компании

United Team Contracting — американская компания, которая предоставляет широкий спектр услуг по перепланировке, реконструкции и строительству как внутренних, так и наружных помещений.

Задача

Создание landing page c целью продвижения услуги по ремонту подвалов после затопления.

Данный проект является учебным. Весь текстовый, фото и видео контент используется в некомерческих целях.