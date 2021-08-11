Landing page для американской компании по ремонту

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О компании
United Team Contracting — американская компания, которая предоставляет широкий спектр услуг по перепланировке, реконструкции и строительству как внутренних, так и наружных помещений.
Задача
Создание landing page c целью продвижения услуги по ремонту подвалов после затопления.
Данный проект является учебным. Весь текстовый, фото и видео контент используется в некомерческих целях.