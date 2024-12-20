Landing Page для Барбершопу

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Як дизайнер UI/UX, я працювала над створенням сучасного, стильного та зручного лендингу, який підкреслює унікальність і атмосферу барбершопу.

Моя роль:

  • Дослідження: Провела аналіз конкурентів та вивчила цільову аудиторію, щоб забезпечити відповідність дизайну очікуванням клієнта.

  • Розробка дизайну: Створила вайрфрейми та прототипи для чіткого структурування контенту й поліпшення навігації.

  • Візуальна гармонія: Підібрала шрифти, кольори та зображення, які передають преміальний і стильний характер закладу.

  • Заклики до дії (CTA): Розмістила кнопки, як-от "Записатися", для залучення нових клієнтів.

Досягнення мети:

Щоб допомогти клієнту залучити нову аудиторію та підвищити впізнаваність бренду, я створила дизайн, який поєднує естетику, функціональність і адаптивність для всіх пристроїв. Лендинг не тільки інформує, а й надихає користувачів на дії.