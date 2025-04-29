Landing Page для IT конференции

Задачи проекта

– Ярко представить предстоящую конференцию: темы, спикеров, расписание, регистрацию.

– Показать масштаб и успех прошлых лет — фото, видео, отзывы, статистика.

– Обеспечить удобную регистрацию и покупку билетов.

– Интегрировать карту мероприятия, программу по дням, FAQ и форму обратной связи.

– Мотивировать участие за счёт визуального стиля, сторителлинга и анимаций.

Сложности в реализации

Высокая мультимедийная нагрузка (видео, архивы, анимации) при необходимости быстрой загрузки.

Полная адаптивность под мобильные устройства и разные браузеры.

Отдельная сложность — желание сделать сайт ярким и эффектным, что потребовало внедрения сложных анимаций, микровзаимодействий и кастомных элементов, требующих тонкой настройки и оптимизации производительности.