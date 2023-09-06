Landing Page для компании по монтажу натяжных потолков

Pool&Light - одна из быстро развивающихся компаний в сфере установки натяжных потолков и освещения в Одессе. На счету компании более 1500 реализованных проектов за 4 года существования.

Передо мной стояла задача разработать современный и эффективный дизайн-макет лендинга, передать корпоративный стиль, разнообразие предоставляемых услуг и преимущества работы с компанией.

Хотя натяжные потолки не являются ноу-хау, но все же это самое свежее решение в наше время, и эту современность и аккуратность этих потолков я постарался подчеркнуть в дизайне.

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