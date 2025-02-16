Landing Page для кондитерской тортов

Описание

Цель работы – разработать дизайн главной страницы кондитерской по производству низкокалорийных натуральных тортов. Сайт должен выполнять следующие функции: знакомить клиента с продукцией, убеждать в качестве и полезности тортов, а также иметь возможность оформить заказ.

Дизайн выполнен в необычной цветовой гамме для данной сферы чтобы выделиться среди конкурентов.

Были использованы контрастные темные, белые и красный тона, чтобы привлечь внимание и усилить желание попробовать кусочек торта.

Результатом является дизайн лэндинга для кондитерской