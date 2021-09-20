Landing page для криптовалютой компании

Добавлена
2 года назад
33 просмотра
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Что внутри?

- написан с бэкендом на Python Django,

- дизайн на HTML, CSS, JS, SASS, Photoshop

- лого (Illustrator)