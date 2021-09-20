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Landing page для криптовалютой компании
Дизайн сайтов
Добавлена
2 года назад
33 просмотра
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фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что внутри?
- написан с бэкендом на Python Django,
- дизайн на HTML, CSS, JS, SASS, Photoshop
- лого (Illustrator)
2614x12944
4 МБ
Александр Чумак
XAaNder_0101
Был
2 года назад
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