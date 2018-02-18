Landing Page для магазина одежды "София"

Добавлена
6 лет назад
122 просмотра
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 Красивый Landing для известного бренда одежды в Москве "София".

Стоимость:

  • 300$ = 17.000р
Сроки:

  • 5 дней
Заказчик о товаре:

  • Очень понравилось оформление, огромное спасибо Ярославу за проделанную работу, заказал бы еще и верстку, но к сожалению уже нашёл верстальщика.