Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Landing Page для магазина одежды "София"
Дизайн сайтов
Добавлена
6 лет назад
122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на
фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Красивый Landing для известного бренда одежды в Москве "София".
Стоимость:
300$ = 17.000р
Сроки:
5 дней
Заказчик о товаре:
Очень понравилось оформление, огромное спасибо Ярославу за проделанную работу, заказал бы еще и верстку, но к сожалению уже нашёл верстальщика.
3660x2170
9 МБ
Ярослав Зотов
YaroslavZDesign
Был
6 лет назад
Заказать похожую работу
#24 из 31
Свернуть сайдбар