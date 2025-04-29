Landing Page для мероприятия "IT забег"

Задачи проекта
– Создать промо-сайт для городского забега, организованного IT-компанией, с возможностью регистрации участников, отображением карты маршрута и фирменной айдентикой.
Сложности в реализации
– Требовалось передать спортивную атмосферу и динамику, сохранив при этом айдентику IT-компании.
– Сайт должен был быть максимально удобен для навигации с мобильных устройств.
– Для создания фирменного паттерна использовали реальную текстуру асфальта с места проведения забега — она легла в основу фона и графических элементов, придав проекту аутентичность и локальный характер.
Финальный продукт
Яркий, динамичный и технологичный сайт, объединяющий спорт и IT.
Удобный интерфейс, стильная графика, онлайн-регистрация и акцент на сообщество и движение — всё, чтобы вдохновить на участие и создать единое цифровое пространство забега.
Айдентика построена на визуальных элементах городской среды (светофоры, пешеходные переходы, знаки и т.п.), стилизованных под стрит-арт с гранжевыми эффектами.