Landing Page для мероприятия "IT забег"

Задачи проекта

– Создать промо-сайт для городского забега, организованного IT-компанией, с возможностью регистрации участников, отображением карты маршрута и фирменной айдентикой.

Сложности в реализации

– Требовалось передать спортивную атмосферу и динамику, сохранив при этом айдентику IT-компании.

– Сайт должен был быть максимально удобен для навигации с мобильных устройств.

– Для создания фирменного паттерна использовали реальную текстуру асфальта с места проведения забега — она легла в основу фона и графических элементов, придав проекту аутентичность и локальный характер.

Финальный продукт

Яркий, динамичный и технологичный сайт, объединяющий спорт и IT.

Удобный интерфейс, стильная графика, онлайн-регистрация и акцент на сообщество и движение — всё, чтобы вдохновить на участие и создать единое цифровое пространство забега.

Айдентика построена на визуальных элементах городской среды (светофоры, пешеходные переходы, знаки и т.п.), стилизованных под стрит-арт с гранжевыми эффектами.