Landing Page для персонального стиліста.

Дизайн сайтов
Добавлена
месяц назад
1 просмотр
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Я розробила привабливий та сучасний дизайн, який відображає стиль та професійність стиліста.

Мета полягала в тому, щоб клієнти мали можливість обрати послугу, одразу бачили місце знаходження компанії, та могли швидко зв'язатися по телефону.

Більшість моїх робіт зручно переглянути у моєму портфоліо за посиланням:

https://www.behance.net/b446a751?fbclid=PAAaaWwIiOYKjuO-vtb1TL4MjRNW38XVmYqxqhspHhAwrKnTMvvpao53dp8ME