Landing Page для персонального стиліста.

Я розробила привабливий та сучасний дизайн, який відображає стиль та професійність стиліста.

Мета полягала в тому, щоб клієнти мали можливість обрати послугу, одразу бачили місце знаходження компанії, та могли швидко зв'язатися по телефону.

Більшість моїх робіт зручно переглянути у моєму портфоліо за посиланням:

https://www.behance.net/b446a751?fbclid=PAAaaWwIiOYKjuO-vtb1TL4MjRNW38XVmYqxqhspHhAwrKnTMvvpao53dp8ME