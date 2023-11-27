Landing Page для персонального стиліста.
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
месяц назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я розробила привабливий та сучасний дизайн, який відображає стиль та професійність стиліста.
Мета полягала в тому, щоб клієнти мали можливість обрати послугу, одразу бачили місце знаходження компанії, та могли швидко зв'язатися по телефону.
Більшість моїх робіт зручно переглянути у моєму портфоліо за посиланням:
https://www.behance.net/b446a751?fbclid=PAAaaWwIiOYKjuO-vtb1TL4MjRNW38XVmYqxqhspHhAwrKnTMvvpao53dp8ME