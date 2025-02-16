Landing Page для продажи воркбука по английскому языку

Настя, известный преподаватель английского языка, пришла ко мне с идеей создать одностраничный сайт для своего воркбука по английскому языку.

Ключевая задача сайта – продать сборник, соответственно, закрыть все сомнения о покупке и прямой призыв к действию.

Сайт должен был быть красочным и цепляющим, поэтому для дизайна я выбрала яркие цвета, но Насте хотелось видеть более приглушенные и нежные цвета и мы пришли к следующему сочетанию.

Для дизайна я подобрала лаконичный и современный шрифт, соответствующий идее и эстетике сайта и продукта.