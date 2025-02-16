Landing Page для продажи воркбука по английскому языку
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3 месяца назад
Настя, известный преподаватель английского языка, пришла ко мне с идеей создать одностраничный сайт для своего воркбука
по английскому языку.
Ключевая задача сайта – продать сборник, соответственно, закрыть все сомнения о покупке и прямой призыв к действию.
Сайт должен был быть красочным и цепляющим, поэтому для дизайна я выбрала яркие цвета, но Насте хотелось видеть более приглушенные и нежные цвета и мы пришли к следующему сочетанию.
Для дизайна я подобрала лаконичный и современный шрифт, соответствующий идее и эстетике сайта и продукта.