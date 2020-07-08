Landing page для туристической компании

Представляю вашему вниманию концепцию Landing page для сети туристических услуг, а именно Travello для продажи экзотического тура на Бали

Моей задачей было разработать яркий и сочный дизайн, который не только содержал бы информацию о туре, который интересовал клиента, но и давал бы ему ощущение радости и погружения в атмосферу этого острова

Для этого были выбраны яркие сочные цвета, которые вызывают у посетителей ощущение радости и уникальности

Шрифт Montserrat использовался для написания текстов: его округлые формы вызывают ощущение легкости, дружелюбия и доверия

Все блоки построены таким образом, чтобы побудить пользователя нажать на кнопку консультации / заказа тура, а это значит, что данный сайт будет высококонверсионным и позволит туристической компании привлечь больше потенциальных клиентов

Также сайт был адаптирован для планшетов и мобильных телефонов, так что пользователь может наслаждаться дизайном с любого устройства

Полный кейс и другие работы смотрите в моём портфолио:

https://www.behance.net/gallery/100214171/Landing-page-concept-for-travel-service