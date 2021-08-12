Landing-page для юридической фирмы

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Задача состояла в том, чтобы дизайн сайта ассоциировался со статностью, дороговизной.
Клиент должен увидеть все преимущества компании, убедится в её компетентности, узнать о ценах и услугах.
Основная цель - подтолкнуть посетителя оформить заявку на запись или звонок.
Думаю, мой лендинг производит серьезное впечатление.
Стильный дизайн в тёмных тонах и с акцентным золотым, хорошие тексты и удобная навигация вызывают у посетителя чувства доверия и надёжности.