Landing page Фитнес клуба

Главной задачей было создать целевую Landing page фитнес-студии. Сайт должен выглядеть современно, создавать яркое впечатление. ZA Sport - это фитнес-центр площадью 1400 квадратных метров, тренажерный зал площадью 500 квадратных метров, оснащенный современным оборудованием, три групповых зала, где более 80 занятий в неделю, как классические, так и уникальные занятия для детей и подростков, персональные тренировки в тренажерном зале, питьевая вода, Wi-Fi, Телевизор, удобные раздевалки и душевые для максимального удобства, запирающиеся шкафчики в постоянной аренде, детская зона.