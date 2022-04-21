Landing page for beating co-working in Moscow

⚡ Разработка сайта для бьюти коворкинга в Москве

Задача: разработать сайт для бьюти коворкинга

Ко мне обратилась девушка, как позже выяснилось нашла она меня через Behance. мы с ней созвонились, она сказала в каких цветах она бы хотела видеть сайт, попросила сделать сочный дизайн. Предоставила всю информацию по сайту и я приступил к работе.

Начал прорисовывать главный экран, на главный экран ушло 4 часа, на него я всегда делаю большой акцент. Скинул на одобрение, клиентке безумно понравился главный экран. Дальше я приступил к остальным блокам.

Как закончил с макетам начал делать верстку на тильде. Подключил CRM, систему оплаты, сделал анимацию главного экрана.

Предоставил уже готовый сайт. Клиентка осталась очень довольна и рада. Через неделю она обратилась ко мне ещё раз с заказом на новый сайт для её курса:)