Landing page компании по ремонту тормозных колодок

Я хочу представить вашему вниманию проект в котором я разработала дизайн посадочной страницы

Лендинг пейдж был разработан для компании, которая выполняет мобильный ремонт тормозных колодок для любого типа автомобилей

В процессе работы был сделан анализ сайтов конкурентов, разработан прототип, дизайн сайта выполнен в минималистичном лёгком стиле (согласно тех.задания клиента)

Я разработала 2 версии дизайна главной страницы, а также дизайн страницы "Get a quote" (расчёт стоимости ремонта), а также создала адаптивный дизайн для планшетов и мобильных устройств.

Полный кейс и другие работы смотрите в моём портфолио:

https://www.behance.net/sapegaan