Landing Page по строительству бань

Заказчику нужно было сделать дизайн одностраничного сайта для упаковки своего бизнеса и привлечения новых клиентов. Для решения задачи мною был проведен анализ целевой аудитории, а именно семейных пар и пар с детьми. Также были проанализированы конкуренты. В ходе моего исследования было решено делать сайт в темно-синих тонах с акцентным желто-золотым. Эти цвета очень гармонично сочетаются между собой,создавая атмосферу благосостояния. Клиенты, которые будут заходить на сайт, будут уверены в том, что фирма успешная, у компании много заказов, а значит и довольных клиентов. Ну и естественно без адаптивной версии для смартфона никуда)