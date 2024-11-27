Landing page Sawly / Web Design / Website

Sewly, компании, которая создает и производит одежду на заказ.

Основной задачей было сделать лендинг, мотивирующий пользователя совершить целевое действие, а именно оставить заявку.

На первом этапе проектирования интерфейса была разработана структура сайта и подробный прототип. Далее был проработан дизайн сайта с небольшими отличиями от прототипа, по желанию заказчика.

Следующим этапом были проработаны адаптивные версии сайта для всех типов устройств, начиная от горизонтального планшета, заканчивая вертикальной версией телефона.

Верстка сайта была сделана на Тильде

Бонусом была разработана страница 404 ошибки