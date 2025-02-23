Landing page туристической фирмы Tour Fly

Поставленные задачи выполнены:
Информативность и привлекательность
Удобство и функциональность
Возможность самостоятельной организации путешествия через сайт
Детальная проработка всех этапов работы:
Определение ЦА
Анализ конкурентов
Первичное исследование (проведение опросов) для понимания потребностей и выявления сильных и слабых сторон
Создание главного и дополнительного персонажей для отработки целей, проблем и потребностей пользователей
Построение информационной архитектуры сайта и User Flow
Прототипирование
Подбор типографики, цветовой гаммы и Ui Kit (кнопки и иконки)