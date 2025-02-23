Landing page туристической фирмы Tour Fly

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2 месяца назад
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Поставленные задачи выполнены:

  1. Информативность и привлекательность

  2. Удобство и функциональность

  3. Возможность самостоятельной организации путешествия через сайт

Детальная проработка всех этапов работы:

  1. Определение ЦА

  2. Анализ конкурентов

  3. Первичное исследование (проведение опросов) для понимания потребностей и выявления сильных и слабых сторон

  4. Создание главного и дополнительного персонажей для отработки целей, проблем и потребностей пользователей

  5. Построение информационной архитектуры сайта и User Flow

  6. Прототипирование

  7. Подбор типографики, цветовой гаммы и Ui Kit (кнопки и иконки)