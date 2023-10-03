Landing page Yandex Analytics I Яндекс Лендинг

Вы найдете разработанный дизайн лендинга для продукта Яндекс Аналитика, а также его адаптивную версию под iPad (768px).

Мои основные упоры при работе включают:

1) Концепция стиля: Я уделяю особое внимание тому, чтобы дизайн лендинга соответствовал его тематике.

2) Структурирование информации и качество вёрстки: Я трепетно отношусь к организации информации на странице и стремлюсь к высокому качеству вёрстки.

3) Умение отрисовывать UI стили: Я обладаю пониманием принципов отрисовки интерфейсов пользовательского опыта и применяю их в своей работе.

4) Понимание принципов веб-дизайна и настройки адаптивности: Я учитываю основные принципы веб-дизайна и создаю адаптивные версии дизайна, чтобы он корректно отображался на различных устройствах.