Лендінг для проведення вебінару з йоги для вагітних
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У рамках проекту мною було розроблено дизайн лендінгу для для залучення аудиторії на курс з йоги для вагітних. Цей курс призначений допомогти майбутнім мамам пройти всі етапи перинатального періоду.
Та водночас донести необхідність продовжувати займатися спортом, присвячувати час собі, мотивувати і відкинути всі сумніви і страхи.
Отже було прийнято рішення створити естетично привабливий лендінг, орієнтований на жіночу аудиторію. Інформативний і мотивуючий полюбити себе, бути задоволеною своїм зовнішнім виглядом на кожному етапі вагітності.
Основна мета сторінки - спонукати користувача залишити контакти і пройти реєстрацію на вебінар.