Лендінг для проведення вебінару з йоги для вагітних

У рамках проекту мною було розроблено дизайн лендінгу для для залучення аудиторії на курс з йоги для вагітних. Цей курс призначений допомогти майбутнім мамам пройти всі етапи перинатального періоду.

Та водночас донести необхідність продовжувати займатися спортом, присвячувати час собі, мотивувати і відкинути всі сумніви і страхи.

Отже було прийнято рішення створити естетично привабливий лендінг, орієнтований на жіночу аудиторію. Інформативний і мотивуючий полюбити себе, бути задоволеною своїм зовнішнім виглядом на кожному етапі вагітності.

Основна мета сторінки - спонукати користувача залишити контакти і пройти реєстрацію на вебінар.