Лендинг Bukvoman

Добавлена
9 лет назад
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Лендінг для контент-агентства

Landing Page для контент-агентства Bukvoman.

Стоимость дизайна 80 у.е.

Срок работы 2 рабочих дня.

Лендинг для контент-агентства Bukvoman разрабатывался по схеме AIDA. Вначале мы указали на «боль» клиента, затем «надавили» на это больное место, а после предложили решение и «додавили» посетителя преимуществами.

Прежде всего, создавая лендинг для контент-агентства, перед нами стояла задача убедить потенциальных клиентов сделать заказ. Мы разработали уникальный дизайн лендинга, подготовили графический контент, написали тексты и в результате получился отличный продающий лендинг.

Процесс разработки лендинга

  • Разработка уникального дизайна.
  • HTML и CSS верстка.
  • Подключение удобного визуального редактора контента.
  • Написание продающих текстов.
  • Адаптивность под мобильные устройства.
  • SEO-оптимизация.
  • Настройка контекстной рекламы.
  • Тизерная реклама (ретаргетинг, который возвращает всех, кто посещал лендинг).
Лендинг для контент-агентства в цифрах
  • Первые клиент через час после запуска!
  • В течение первой недели лендинг приносил по 20 лидов в день в среднем!
  • Полная окупаемость лендинга и настройки контекстной рекламы — всего 4 дня!

Разработка сайта в студии Seorange:

  • Мы создаем сайты, ориентированные на высокую конверсию.
  • У нас можно заказать создание сайта «под ключ» (с наполнением и внутренней оптимизацией) или же отдельно без наполнения.
  • Разработка сайта ведется на базе популярных платформ, поэтому у вас не возникнет проблем с технической поддержкой и дальнейшим развитием функционала.
  • Когда разработка сайта будет завершена, мы обязательно научим пользоваться системой управления, проведем по всем функциям, все покажем и расскажем.
  • Если вы решите заказать разработку сайта в комплексе с наполнением и внутренней оптимизацией, вы получаете готовый к продвижению сайт, а также скидку 10% на продвижение сайта в нашей студии.
  • По окончании разработки сайта мы предоставляем 1 месяц бесплатной технической поддержки (гарантийный период) и 2 месяца бесплатных консультаций по работе и возможностям развития сайта.
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Наши контакты:

Tel/Viber: +38 (093) 944-19-07

Skype: seorange1

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