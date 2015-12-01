Лендинг Bukvoman

Лендінг для контент-агентства
Landing Page для контент-агентства Bukvoman.
Стоимость дизайна 80 у.е.
Срок работы 2 рабочих дня.
Лендинг для контент-агентства Bukvoman разрабатывался по схеме AIDA. Вначале мы указали на «боль» клиента, затем «надавили» на это больное место, а после предложили решение и «додавили» посетителя преимуществами.
Прежде всего, создавая лендинг для контент-агентства, перед нами стояла задача убедить потенциальных клиентов сделать заказ. Мы разработали уникальный дизайн лендинга, подготовили графический контент, написали тексты и в результате получился отличный продающий лендинг.
Процесс разработки лендинга
- Разработка уникального дизайна.
- HTML и CSS верстка.
- Подключение удобного визуального редактора контента.
- Написание продающих текстов.
- Адаптивность под мобильные устройства.
- SEO-оптимизация.
- Настройка контекстной рекламы.
- Тизерная реклама (ретаргетинг, который возвращает всех, кто посещал лендинг).
- Первые клиент через час после запуска!
- В течение первой недели лендинг приносил по 20 лидов в день в среднем!
- Полная окупаемость лендинга и настройки контекстной рекламы — всего 4 дня!
Разработка сайта в студии Seorange:
- Мы создаем сайты, ориентированные на высокую конверсию.
- У нас можно заказать создание сайта «под ключ» (с наполнением и внутренней оптимизацией) или же отдельно без наполнения.
- Разработка сайта ведется на базе популярных платформ, поэтому у вас не возникнет проблем с технической поддержкой и дальнейшим развитием функционала.
- Когда разработка сайта будет завершена, мы обязательно научим пользоваться системой управления, проведем по всем функциям, все покажем и расскажем.
- Если вы решите заказать разработку сайта в комплексе с наполнением и внутренней оптимизацией, вы получаете готовый к продвижению сайт, а также скидку 10% на продвижение сайта в нашей студии.
- По окончании разработки сайта мы предоставляем 1 месяц бесплатной технической поддержки (гарантийный период) и 2 месяца бесплатных консультаций по работе и возможностям развития сайта.
Наши контакты:
Tel/Viber: +38 (093) 944-19-07
Skype: seorange1