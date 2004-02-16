Лендинг. Десктопная и адаптивная версии

Лендинг, посвященный выставке Микеланджело Караваджо в Музее Италии в Милане.

Были осуществлены такие этапы работы над проектом:

1. Определение особенности бренда, его уникальных свойств предложения

2. Составление портрета целевой аудитории

3. Анализ конкурентов

4. Определение главный задач и целей проекта

5. Составление мудборда

6. Создание прототипов страниц

7. Разработка десктопной версии

8. Разработка адаптивных версий

9. Разработка дизайна билетов