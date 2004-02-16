Лендинг. Десктопная и адаптивная версии

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лендинг, посвященный выставке Микеланджело Караваджо в Музее Италии в Милане.
Были осуществлены такие этапы работы над проектом:
1. Определение особенности бренда, его уникальных свойств предложения
2. Составление портрета целевой аудитории
3. Анализ конкурентов
4. Определение главный задач и целей проекта
5. Составление мудборда
6. Создание прототипов страниц
7. Разработка десктопной версии
8. Разработка адаптивных версий
9. Разработка дизайна билетов