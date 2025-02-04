Лендинг для агентства по продаже недвижимости для застройщиков

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3 месяца назад
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Создание одностраничного сайта (лендинга) для агентства, специализирующегося на продаже недвижимости для строительных компаний в Краснодаре.

Цель сайта — помочь застройщикам эффективно реализовывать их объекты на рынке.

Ключевые элементы:

  • Привлекательный заголовок и описание услуг, подчеркивающие ценность сотрудничества с агентством.

  • Четкая структура услуг с акцентом на индивидуальный подход и примеры успешно проданных объектов.

  • Визуализация успеха: представлены проекты, реализованные компанией, и отзывы клиентов.

  • Раздел "Наши достижения" с ключевыми цифрами и фактами, демонстрирующими опыт и компетентность агентства.

  • Форма обратной связи для быстрого и легкого заказа консультации.

Особенности:
Использование стильных и современных изображений, подчеркивающих качество объектов и услуг.

Результат:
Лендинг способствует привлечению клиентов, демонстрируя профессионализм агентства и увеличивая продажи недвижимости.