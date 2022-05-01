Лендинг для агентства "Travel with me"

Задача проекта создать стильный лендинг для одного из туров агентства. Показать и рассказать все о городе чтобы клиент захотел отправиться в путешествие.

Данный лендинг делался для украинской туристической компании. В связи с этим сайт создан на русском и украинском языке, что наиболее часто встречаются в Украине.

Моим решением было сделать сайт в минималистичном стиле. Для этого были подобраны светлые тона и острые формы.

Клиент остался доволен. Буду рада выполнить работу в подобном стиле для вашего бизнеса. Пишите мне :)