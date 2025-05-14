Лендинг для бренда одежды для собак

Я разработала дизайн лендинга для бренда одежды для собак, который знакомит пользователей с концепцией бренда и предлагает удобный переход к просмотру каталога товаров.

Мои задачи:

Разработка дизайна главной страницы (лендинга).

Проектирование страницы каталога товаров.

Создание удобного и стильного интерфейса, отражающего дух бренда.

Результат:

Лендинг стал эффективным инструментом для представления бренда и его продукции. Дизайн обеспечивает пользователей всей необходимой информацией и интуитивным доступом к каталогу товаров.

Контакты для связи:

Telegram: @ViktoriaIntesar

Email: [email protected]

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