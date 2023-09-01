Лендинг для фотографа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа была выполнена для портфолио.
Цель: разработать лендинг для фотографа
Задачи:
Показать опытность фотографа через факты
Сделать карточки с вариантами тарифа
Отобразить процесс работы
Продемонстрировать работы фотографа
1 этап
Сбор референсов, анализ сайтов конкурентов, составление информационной архитектуры сайта.
2 этап
Составление дизайн концепции. Анализ стилистических приемов, подбор шрифтовой пары и акцентных цветов.
Было решено сделать сайт темным, так как это подходило под стилистику работ фотографа - стрит фотографии, немного гранжа. Акцентный цвет - ярко-желтый. Он отлично выделяется на темном фоне и хорошо читается.
3 этап
Отрисовка низкодетализированных варфреймов для анализа композиции и расположения всех элементов на сайте. У сайта есть силовая линия, которая поддерживается всеми блоками на сайте и помогает создать упорядоченность на сайте.
4 этап
Дизайн сайта, продумывание состояния кнопок, pop-up. Так же адаптация сайта для мобильных устройств.
Этапы можно посмотреть здесь.
5 этап
Оформление работы в кейс на Behance