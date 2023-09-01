Работа была выполнена для портфолио.





Цель: разработать лендинг для фотографа

Задачи:

Показать опытность фотографа через факты Сделать карточки с вариантами тарифа Отобразить процесс работы Продемонстрировать работы фотографа

1 этап

Сбор референсов, анализ сайтов конкурентов, составление информационной архитектуры сайта.

2 этап

Составление дизайн концепции. Анализ стилистических приемов, подбор шрифтовой пары и акцентных цветов.

Было решено сделать сайт темным, так как это подходило под стилистику работ фотографа - стрит фотографии, немного гранжа. Акцентный цвет - ярко-желтый. Он отлично выделяется на темном фоне и хорошо читается.

3 этап

Отрисовка низкодетализированных варфреймов для анализа композиции и расположения всех элементов на сайте. У сайта есть силовая линия, которая поддерживается всеми блоками на сайте и помогает создать упорядоченность на сайте.

4 этап

Дизайн сайта, продумывание состояния кнопок, pop-up. Так же адаптация сайта для мобильных устройств.

Этапы можно посмотреть здесь.

5 этап

Оформление работы в кейс на Behance