Лендинг для фотографа из Москвы

Яркий и лаконичный проект, выполненный для фотографа, предоставляющего свои услуги в Москве и МО. На странице есть вся необходимая информация, чтобы помочь потенциальному клиенту заказать услугу именно у этого специалиста. Формы обратной связи, примеры работ, преимущества и немного информации о самом фотографе. Сайт выполнен в минималистичном запоминающемся стиле.Посмотреть работу получше можно по ссылке: https://www.behance.net/gallery/91155025/Landing-page-for-a-photographer