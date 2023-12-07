Лендинг для коворкинга "Work Station"

Work station — сеть коворкингов, которая поможет Вам легко адаптироваться под постоянно меняющиеся условия внешнего мира. Оптимизируйте бизнес через классические кабинеты или расширяйте команду внутри open-spaces.

Концепт лендинга для демонстрации и бронирования помещений сети коворкингов Work station. Проект выполнен в рамках интенсива по веб-дизайну от Логомашины.