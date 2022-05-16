Лендинг для курса по вокалу

Задача:

Разработать минималистичный дизайн сайта для участницы теле-шоу «Голос» Ольги Кляйн. На сайте нужно представить информацию о её курсе по вокалу. Перенести на конструктор и адаптировать. Сроки: 1 день.

Решение:

Чтобы сделать минималистичный стиль, я использовала воздушные пространства и спокойную цветовую палитру. Также добавила плавные линии, которые символизируют нотный стан и пение. В блоке с программой использовала табы (вкладки), чтобы сократить немного сайт, особенно на мобильной версии, и пользователь не устал листать вниз.