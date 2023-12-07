Лендинг для маникюрного салона "Best Nails"
Дизайн сайтов
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16 дней назад
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Nails Beauty - авторская студия маникюра и педикюра г. Санкт-Петербург. Данной студии нужен лендинг для онлайн-записи клиентов, для удобства всех сторон и отдельные пожелания были по цветовой гамме: использование пудровых оттенков, нежная цветовая палитра.
Проект выполнен в рамках интенсива по веб-дизайну от Логомашины.