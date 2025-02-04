Лендинг для онлайн-курса по коррекции дислексии и дисграфии
Создание одностраничного сайта (лендинга) для онлайн-курса, направленного на обучение использованию экологичных упражнений с мячиками-мешочками для коррекции дислексии и дисграфии у детей.
Ключевые элементы:
Привлекательный заголовок и описание курса для захвата внимания целевой аудитории.
Четкая структура модулей с выделением тем и задач каждого занятия.
Визуализация результатов: указаны навыки, которые участники смогут развить после прохождения курса.
Раздел "О курсе в цифрах" для наглядного представления ценности обучения.
Форма заявки с призывом к действию, упрощающая процесс записи на курс.
Особенности:
Использование ярких и мотивирующих изображений, отражающих игровую направленность курса.
Адаптивный дизайн, обеспечивающий удобный просмотр как с мобильных устройств, так и с компьютеров.
Результат:
Лендинг способствует эффективной продаже курса, демонстрируя его пользу и особенности.