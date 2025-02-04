Лендинг для онлайн-курса по коррекции дислексии и дисграфии

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3 месяца назад
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Создание одностраничного сайта (лендинга) для онлайн-курса, направленного на обучение использованию экологичных упражнений с мячиками-мешочками для коррекции дислексии и дисграфии у детей.

Ключевые элементы:

  • Привлекательный заголовок и описание курса для захвата внимания целевой аудитории.

  • Четкая структура модулей с выделением тем и задач каждого занятия.

  • Визуализация результатов: указаны навыки, которые участники смогут развить после прохождения курса.

  • Раздел "О курсе в цифрах" для наглядного представления ценности обучения.

  • Форма заявки с призывом к действию, упрощающая процесс записи на курс.

Особенности:

  • Использование ярких и мотивирующих изображений, отражающих игровую направленность курса.

  • Адаптивный дизайн, обеспечивающий удобный просмотр как с мобильных устройств, так и с компьютеров.

Результат:

Лендинг способствует эффективной продаже курса, демонстрируя его пользу и особенности.