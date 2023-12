Задача / Main task

Разработать лендинг для салона красоты

Креативный и стильный интерфейс, для привлечения клиента и быстрого взаимодействия клиента с салоном, путем перехода на онлайн запись



Develop a landing page for a beauty salon

Creative and stylish interface to attract clients and quickly interact with the salon by switching to online booking



Процесс работы / Work process

Анализ ЦА и конкурентов

Подбор цветовой палитры и шрифтовых пар

Подбор референсов и создание мудборда

Создание прототипа

Отрисовка дизайна



Analysis of target audience and competitors

Selection of color palette and font pairs

Selection of references and creation of a moodboard

Prototyping

Design rendering