Лендинг для салона красоты
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Задача / Main task
Разработать лендинг для салона красоты
Креативный и стильный интерфейс, для привлечения клиента и быстрого взаимодействия клиента с салоном, путем перехода на онлайн запись
Develop a landing page for a beauty salon
Creative and stylish interface to attract clients and quickly interact with the salon by switching to online booking
Процесс работы / Work process
Анализ ЦА и конкурентов
Подбор цветовой палитры и шрифтовых пар
Подбор референсов и создание мудборда
Создание прототипа
Отрисовка дизайна
Analysis of target audience and competitors
Selection of color palette and font pairs
Selection of references and creation of a moodboard
Prototyping
Design rendering