Лендинг и разработка презентации для ЖК Крестовский //2025

Описание

К нам обратился застройщик из Пскова с задачей создать презентацию для нового жилого комплекса «Крестовский». Цель — ярко и убедительно представить преимущества проекта потенциальным покупателям.

Решение

📌 Задачи:

— Разработать презентацию в двух форматах — печатном и цифровом;

— Подготовить структурированный и легко воспринимаемый контент для быстрого принятия решения;

— Организовать качественную полиграфию в партнёрской типографии;

— Создать лендинг, продолжающий визуальный стиль презентации.



📋 Этапы работы:

— Сбор информации и определение ключевых сообщений;

— Разработка дизайна и утверждение макетов;

— Печать брошюр в типографии Dekor с использованием глянцевого картона и пружинного скрепления;

— Создание лендинга на платформе Tilda с адаптивным дизайном и интерактивными элементами.

Результат

Мы реализовали:

Дизайн печатной и цифровой презентации, Полноценный лендинг с видео, аэросъёмкой и формами обратной связи.



Презентационные материалы были приняты клиентом с восторгом. Лендинг стал естественным продолжением коммуникации и стал эффективным инструментом продвижения ЖК «Крестовский».

Ссылки на примеры реализации

krestovskiysmu60.ru

artgorka.ru/portfolio/krestovskyi