Лендинг и разработка презентации для ЖК Крестовский //2025
Описание
К нам обратился застройщик из Пскова с задачей создать презентацию для нового жилого комплекса «Крестовский». Цель — ярко и убедительно представить преимущества проекта потенциальным покупателям.
Решение
📌 Задачи:
— Разработать презентацию в двух форматах — печатном и цифровом;
— Подготовить структурированный и легко воспринимаемый контент для быстрого принятия решения;
— Организовать качественную полиграфию в партнёрской типографии;
— Создать лендинг, продолжающий визуальный стиль презентации.
📋 Этапы работы:
— Сбор информации и определение ключевых сообщений;
— Разработка дизайна и утверждение макетов;
— Печать брошюр в типографии Dekor с использованием глянцевого картона и пружинного скрепления;
— Создание лендинга на платформе Tilda с адаптивным дизайном и интерактивными элементами.
Результат
Мы реализовали:
Дизайн печатной и цифровой презентации, Полноценный лендинг с видео, аэросъёмкой и формами обратной связи.
Презентационные материалы были приняты клиентом с восторгом. Лендинг стал естественным продолжением коммуникации и стал эффективным инструментом продвижения ЖК «Крестовский».
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