Лендинг инфопроекта "Сначала - Я"
Дизайн сайтов
Добавлена2 просмотра
3 месяца назад
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Инфопроект инста-блогера Виктории Бриус. Клуб "Сначала – Я" посвящен женскому психологическому здоровью, идеи сестринства и взаимной поддержки.
1) Задача от заказчика: сделать одностраничный лендинг, который расскажет о проекте, экспертах клуба и как в него попасть
2) Решение дизайнера: представить всю важную информацию, согласно ТЗ заказчика. Сделать сайт похожим на глянцевый женский журнал.
3) Особая просьба заказчика: сделать упор на мобильной версии сайта
Телеграм/Инстаграм для связи: gnev_zloba