Лендинг инфопроекта "Сначала - Я"

Инфопроект инста-блогера Виктории Бриус. Клуб "Сначала – Я" посвящен женскому психологическому здоровью, идеи сестринства и взаимной поддержки.



1) Задача от заказчика: сделать одностраничный лендинг, который расскажет о проекте, экспертах клуба и как в него попасть



2) Решение дизайнера: представить всю важную информацию, согласно ТЗ заказчика. Сделать сайт похожим на глянцевый женский журнал.



3) Особая просьба заказчика: сделать упор на мобильной версии сайта



Телеграм/Инстаграм для связи: gnev_zloba