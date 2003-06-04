Лендинг / Japan Tour Landing

Я разработала дизайн лендинга для тура в Японию, ориентированный на создание яркого впечатления.

В основе технического задания лежит стиль, яркость, необычность дизайна.

Использовала темную тему, которая придает сайту стильный и современный вид, а также помогает выделить важные элементы. Использовала акцентные цвета, которые привлекают внимание к ключевым блокам и призывам к действию.

Вся структура страницы продумана так, чтобы максимально удобно было ознакомиться с предложением: есть разделы о достопримечательностях, отзывах и ценах, и, конечно, сочная галерея фото. Особое внимание уделено визуальному контенту – крупным фотографиям и ярким иллюстрациям, вызывающим желание отправиться в путешествие.

В дизайне использованы современные шрифты и аккуратные элементы интерфейса для повышения читаемости. Такой подход помогает подчеркнуть уникальность тура и вызвать у потенциальных клиентов желание забронировать поездку. Итог – стильный, динамичный и привлекательный лендинг, который вызывает доверие и стимулирует к действию.