Лендинг на тему освещения фасада

Разработать дизайн лендинга для студия ландшафтного освещения.

Цены на услуги студии в открытом доступе не предоставляются.

Расчет стоимости проекта осуществляется по итогам созвона

с менеджером. Ценовой сегмент — высокий.

Заказчик не любит слайдеры на сайтах. Питает слабость к черному цвету.

Минималистичный, строгий и дорогой дизайн.