Лендинг на тему освещения фасада

Добавлена
2 года назад
25 просмотров
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Разработать дизайн лендинга для студия ландшафтного освещения.

Цены на услуги студии в открытом доступе не предоставляются.

Расчет стоимости проекта осуществляется по итогам созвона

с менеджером. Ценовой сегмент — высокий.

Заказчик не любит слайдеры на сайтах. Питает слабость к черному цвету.

Минималистичный, строгий и дорогой дизайн.