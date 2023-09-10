Лендинг. Наращивание ресниц

Разработать лаконичный, стильный дизайн в минималистичном стиле в двух цветовых версиях.



Ознакомить аудиторию с опросом мастера и всеми преимуществами среди конкурентов обязательно добавить элементы для взаимодействия, форму для записи на процедуру.



Попасть в целевую аудиторию, закрыть все вопросы потенциальных клиентов и повысить количество заявок через сайт.



Разработано 2 цветовые версии, есть адаптивы под планшет и мобильный.