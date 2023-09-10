Лендинг. Наращивание ресниц
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать лаконичный, стильный дизайн в минималистичном стиле в двух цветовых версиях.
Ознакомить аудиторию с опросом мастера и всеми преимуществами среди конкурентов обязательно добавить элементы для взаимодействия, форму для записи на процедуру.
Попасть в целевую аудиторию, закрыть все вопросы потенциальных клиентов и повысить количество заявок через сайт.
Разработано 2 цветовые версии, есть адаптивы под планшет и мобильный.