Лендинг пейдж для презентации наушников Marshall Major V

Дизайн сайтов
Добавлена
месяц назад
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Дизайн лендинга выполнялся с учетом таких критериев как:

  1. Дизайн должен быть понятен для ЦА;

  2. Показать важную и полезную информацию для потребителя;

  3. Дизайн выполнен по сетке, за счет чего он выглядит эстетичнее и легок для восприятия;

  4. Стилистика, в которой выполнен дизайн, позволяет сайту быть целостным;

  5. Использование только качественных иллюстраций и фото.