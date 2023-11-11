Лендинг пейдж для презентации наушников Marshall Major V
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Дизайн лендинга выполнялся с учетом таких критериев как:
Дизайн должен быть понятен для ЦА;
Показать важную и полезную информацию для потребителя;
Дизайн выполнен по сетке, за счет чего он выглядит эстетичнее и легок для восприятия;
Стилистика, в которой выполнен дизайн, позволяет сайту быть целостным;
Использование только качественных иллюстраций и фото.