Лендинг по обучению торговле на фондовом рынке

Задача проекта

Спроектировать лендинг для Private Trading Group, которая организует курсы по обучению торговле на фондовом рынке. Ключевая цель — записаться на курс.

Результат

Вся информация разбита на смысловые блоки, облегчая тем самым чтение. Часть контента находится в свернутом состоянии, чтобы сразу не перегружать пользователя. Ну а те кто всерьез заинтересуются данным вопросом, смогут перейти по ссылкам на страницу сообщества в Facebook, блог в Youtobe, а также пообщаться с людьми, закончившими курс. Ключевые данные выделены доп. цветом.