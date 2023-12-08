Лендинг сайта для барбершопа( на английском) версия для ноутбука
Дизайн сайтов
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16 дней назад
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Стандартный, но при этом яркий и качественный дизайн сайта для бабершопа. Была цель воссоздать и передать атмосферу "мужского уголка". Брутальный черный, коричневый, а так же: бросающийся в глаз золотой цвет, отлично с этим справились. Лендинг по размеру не большой однако передает всю самую важную и значимую информацию