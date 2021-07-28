Лендинг, созданный бесплатно для клиента.

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Добавлена
2 года назад
14 просмотров
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Техническое задание включало в себя следующие пункты:
Использование чёрно-жёлтых цветов
Размещение трёх товаров на сайте
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951 КБ
Роман
lilRosie
Был
2 года назад
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